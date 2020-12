San Gregorio Magno: luminarie natalizie, l’iniziativa in piazza del Forum dei Giovani (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Gregorio Magno (Sa)- Un grande albero di Natale, addobbato, domina la piazza centrale della città di San Gregorio Magno. Iniziativa, voluta e realizzata dalla squadra dei Giovani del Forum dei Giovani cittadino che ieri sera, insieme al sindaco Nicola Padula, all’amministrazione comunale e al parroco del paese don Alfonso Basile, hanno dato il via all’accensione delle luci. “L’obiettivo dell’evento-fanno sapere dal Forum dei Giovani è quello di donare una luce di speranza alla nostra comunità che quest’anno ha perso tanto. Il riferimento è alla pandemia e alle vittime del coronavirus. Ogni luce dell’albero-spiegano-è dedicata alle vittime del covid e racchiude la luce delle famiglie che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa)- Un grande albero di Natale, addobbato, domina lacentrale della città di San. Iniziativa, voluta e realizzata dalla squadra deideldeicittadino che ieri sera, insieme al sindaco Nicola Padula, all’amministrazione comunale e al parroco del paese don Alfonso Basile, hanno dato il via all’accensione delle luci. “L’obiettivo dell’evento-fanno sapere daldeiè quello di donare una luce di speranza alla nostra comunità che quest’anno ha perso tanto. Il riferimento è alla pandemia e alle vittime del coronavirus. Ogni luce dell’albero-spiegano-è dedicata alle vittime del covid e racchiude la luce delle famiglie che ...

