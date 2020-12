Salvini e Conte al processo Gregoretti il 12 dicembre/ Attesi anche ex Ministri M5s (Di mercoledì 9 dicembre 2020) processo Gregoretti, Salvini in aula a Catania sabato 12 dicembre: verranno sentiti anche il Premier Conte e gli ex Ministri M5s Trenta e Toninelli Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020)in aula a Catania sabato 12: verranno sentitiil Premiere gli exM5s Trenta e Toninelli

