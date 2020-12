Salerno, morti sospette: arrestato primario/ "Interventi chirurgici inutili" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Salerno, operazioni inutili e decessi anomali: arrestato il primario Napolitano, sospeso il dottor Clemente. Le ultime notizie. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020), operazionie decessi anomali:ilNapolitano, sospeso il dottor Clemente. Le ultime notizie.

ottopagine : Morti sospette in corsia: il commento della Clinica #Salerno - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Morti 'sospette' alla clinica Tortorella di #Salerno ?? - Informa_Press : Morti 'sospette' alla clinica Tortorella di #Salerno ?? - ZiaGabriella1 : RT @Today_it: Morti sospette in clinica: arrestato il primario, sospeso un altro medico - Today_it : Morti sospette in clinica: arrestato il primario, sospeso un altro medico -