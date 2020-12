Salerno | l’Arcivescovo annuncia | “Sarà Cappella San Giovanni Paolo II”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Cari fedeli, vi annuncio che questo luogo di culto sarà dedicato a SanII, nel centesimo anniversario della sua nascita. Il suo esempio luminoso di vita evangelica possa ispirare in voi il desiderio di imitarne le virtù e di seguirne le ombre”. Attraverso una accorata letterametropolita Andrea Bellandi si rivolge al sacerdote Natale Scarpitta ed alla parrocchia di San Giuseppe di. Il riferimento è alladi via Vinciprova. Sull’argomento, Bellandi, si sofferma: “L’Amministrazione comunale terminerà nelle prossime settimane i lavori allaper poi consegnarla ed annetterla alla vostra Parrocchia, in ricordo dell’antica cappellina che era situata nel mercato ortofrutticolo ...