Salerno, decessi anomali in clinica: arrestato chirurgo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Napoli, 9 dic. (Adnkronos) - Interventi chirurgici ad alto rischio di complicanza o totalmente inutili che avrebbero causato un anomalo incremento di decessi all'interno di una casa di cura di Salerno. E' di plurimi omicidi colposi l'accusa rivolta al primario del Reparto di Unità funzionale di Chirurgia generale e Chirurgia oncologica presso la "Casa di cura Tortorella" e di un medico chirurgo impegnato nello stesso reparto. Entrambi sono stati raggiunti oggi da un'ordinanza emessa dal gip di Salerno, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura salernitana, ed eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Salerno. Nei confronti del primario è stata eseguita la misura degli arresti domiciliari, mentre nei confronti di un altro chirurgo è stata eseguita la misura interdittiva della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Napoli, 9 dic. (Adnkronos) - Interventi chirurgici ad alto rischio di complicanza o totalmente inutili che avrebbero causato un anomalo incremento diall'interno di una casa di cura di. E' di plurimi omicidi colposi l'accusa rivolta al primario del Reparto di Unità funzionale di Chirurgia generale e Chirurgia oncologica presso la "Casa di cura Tortorella" e di un medicoimpegnato nello stesso reparto. Entrambi sono stati raggiunti oggi da un'ordinanza emessa dal gip di, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura salernitana, ed eseguita dai Carabinieri della Compagnia di. Nei confronti del primario è stata eseguita la misura degli arresti domiciliari, mentre nei confronti di un altroè stata eseguita la misura interdittiva della ...

