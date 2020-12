Safety: Sempre al tuo fianco dall’11 dicembre su Disney+. Trama e trailer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Safety: Sempre al tuo fianco, tratto da una storia vera, arriva dall’11 dicembre su Disney+. Trama e trailer della pellicola diretta da Reginald Hudlin dall’11 dicembre sulla piattaforma streaming Disney+ sarà disponibile il film sportivo drammatico, Safety: Sempre al tuo fianco. Diretto da Reginald Hudlin, la pellicola è ispirata alla storia vera di RayMcElrathbey, ex giocatore di football nel ruolo di Safety della Clemson University. Noto per essere stato il co-produttore del film di Quentin Tarantino Django Unchained e di House Party, pellicola del 1990 che ha reso celebre il duo hip hop Kid ‘n Play, Hudlin nel corso della sua ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 9 dicembre 2020)al tuo, tratto da una storia vera, arrivasudella pellicola diretta da Reginald Hudlinsulla piattaforma streamingsarà disponibile il film sportivo drammatico,al tuo. Diretto da Reginald Hudlin, la pellicola è ispirata alla storia vera di RayMcElrathbey, ex giocatore di football nel ruolo didella Clemson University. Noto per essere stato il co-produttore del film di Quentin Tarantino Django Unchained e di House Party, pellicola del 1990 che ha reso celebre il duo hip hop Kid ‘n Play, Hudlin nel corso della sua ...

