“Sacrifici di una vita buttati nella spazzatura Siamo pieni di debiti e sotto minaccia di sfratto”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stiamo continuando a riceve numerosissime e-mail di testimonianze di imprenditori, lavoratori, persone che sono state palesemente abbandonate dal governo e che adesso si ritrovano in condizioni di difficoltà economica. Di seguito riportiamo alcune delle lettere che ci hanno inviato. Marcella Pendolino, L’Orticello Bio soc. agr. S.r.l. (Pisa), P.Iva: 02311950501, scrive: “Salve,una piccola azienda agricola biologica del pisano, con punto vendita e punto ristoro. Come migliaia di altre realtà non abbiamo ricevuto un centesimo dallo Stato e la nostra banca ci ha anche negato il prestito di 25k€ garantito dallo stato. Non rientriamo in nessuna delle categorie di aziende che ha accesso ai fondi, nonostante abbiamo subito danni per decine di migliaia di euro, tenuto conto soprattutto del fatto che il punto ristoro era stato inaugurato appena tre settimane prima del ...