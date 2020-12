Rugby | Mondiali 2023 | sorteggi | le possibili avversarie dell’Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lunedì prossimo, il 14 dicembre, a Parigi andranno in scena iper laWorld Cupche si disputerà, appunto, in Francia. Cinque fasce di merito per formare i quattro gironi della Coppa del Mondo e 12 squadre già certe di partecipare. E per l’Italia il rischio, concreto, di un ennesimo girone impossibile. Le fasce, infatti, sono state decise in base al ranking mondiale al 1 gennaio 2020 e l’Italia, ai tempi, era al dodicesimo posto nella classifica globale e, dunque, ecco che gli azzurri sono inseriti in fascia 3 insieme a Scozia, Argentina e Fiji. La decisione di tenere in conto il ranking di quasi un anno fa è, ovviamente, dovuto all’emergenza Covid-19 che ha rivoluzionato i calendari internazionali con squadre, come il Sud Africa, che non sono mai scese in campo quest’anno. L’Italia, dunque, è sicura di non giocare ...