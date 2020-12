Rugby, 70 ex giocatori affetti da demenza pronti a fare causa alla federazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si moltiplicano i casi degli ex giocatori di Rugby colpiti da malattie neurodegenerative. In 70, scrive il Messaggero, sono pronti a fare causa alla World Rugby (la Fifa ovale), la fedeRugby inglese e quella gallese “poiché secondo loro sono incapaci di fronteggiare i rischi legati alle commozioni cerebrali. Nonostante l’esistenza, tra l’altro, di un protocollo che impone ai giocatori sei giorni di stop prima di tornare in campo dopo un colpo del genere”. Il quotidiano riporta l’ultimo caso emerso, quello di Steve Thompson, 42 anni, al quale è stata diagnosticata una forma di demenza precoce con probabile encefalopatia traumatica cronica”. A volte Thompson non ricorda neanche il nome della moglie. Fa parte dei 70 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si moltiplicano i casi degli exdicolpiti da malattie neurodegenerative. In 70, scrive il Messaggero, sonoWorld(la Fifa ovale), la fedeinglese e quella gallese “poiché secondo loro sono incapaci di fronteggiare i rischi legati alle commozioni cerebrali. Nonostante l’esistenza, tra l’altro, di un protocollo che impone aisei giorni di stop prima di tornare in campo dopo un colpo del genere”. Il quotidiano riporta l’ultimo caso emerso, quello di Steve Thompson, 42 anni, al quale è stata diagnosticata una forma diprecoce con probabile encefalopatia traumatica cronica”. A volte Thompson non ricorda neanche il nome della moglie. Fa parte dei 70 ...

