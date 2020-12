Royal Family | la crisi di famiglia continua | la Regina ha una soluzione

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non mancano i problemi nella. Elisabetta propone una strada che la mostra ancora una volta al passo con i tempi Lanon vive un momento felice da punto di vista dei rapporti privati, si sa e questo preoccupa non poco laElisabetta. L’anziana monarca ha però le idee chiare su L'articolo proviene da YesLife.it.

Il viaggio dei duchi di Cambridge è stato un successo, tanto che la sovrana ha voluto accoglierli personalmente al castello di Windsor. Con lei, due dei quattro figli, Carlo ed Edoardo, con le rispett ...William e Kate Middleton sono in crisi? La Regina Elisabetta propone una terapia di gruppo per far tornare il sereno all'interno della Royal Family.