Rosalinda Cannavò ricorda il suicidio di Teodosio Losito: “Non mi rassegno”, regia del GF Vip cambia inquadratura (VIDEO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A distanza di quasi un anno dal suicidio, Rosalinda Cannavò ha ricordato l’amico Teodosio Losito. Il celebre sceneggiatore si è tolto la vita lo scorso 8 gennaio 2019 e, tra meno di un mese sarà un anno dalla sua drammatica scomparsa. Rosalinda Cannavò ricorda Teodosio Losito morto suicida: “Non mi rassegno” “Lui è stata l’unica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A distanza di quasi un anno dalhato l’amico. Il celebre sceneggiatore si è tolto la vita lo scorso 8 gennaio 2019 e, tra meno di un mese sarà un anno dalla sua drammatica scomparsa.morto suicida:mi“Lui è stata l’unica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - blogtivvu : Rosalinda Cannavò ricorda il suicidio di Teodosio Losito: “Non mi rassegno”, regia del #GFVip cambia inquadratura (… - __misscarmela : @chuckbassSun E per la cronaca: sfido a credere che Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò, sia l'idola delle raga… - lights_uppp : Rosalinda Cannavò, ex Adua del Vesco, prima era famosa per le storie fake ed adesso sarà ricordata per i voti fake #gfvip - waterssmars : per ricordarvi che rosalinda cannavó è solo un’adua del vesco che non c’è l’ha fatta #gfvip -