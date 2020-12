Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: gli ultimi aggiornamenti della crisi di coppia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Rosa e Pietro faranno pace? Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, sono in crisi? Da ieri gira questa notizia e nessuno di loro due l’ha smentita. Nonostante questo, pare che i due stiano per riconciliarsi ma Rosa è molto provata dalla situazione. LA crisi DI coppia Nonostante i due si siano sempre mostrati come una coppia molto affiatata, pare che adesso non sia più come prima e nella giornata di ieri, 8 dicembre, Rosa si è sfogata attraverso le Instagram stories rivolgendosi ai suoi followers. Leggi anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: coppia al capolinea? Le parole di lei Qualche ora fa lei ha ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)faranno pace?, sono in? Da ieri gira questa notizia e nessuno di loro due l’ha smentita. Nonostante questo, pare che i due stiano per riconciliarsi maè molto provata dalla situazione. LADINonostante i due si siano sempre mostrati come unamolto affiatata, pare che adesso non sia più come prima e nella giornata di ieri, 8 dicembre,si è sfogata attraverso le Instagram stories rivolgendosi ai suoi followers. Leggi ancheal capolinea? Le parole di lei Qualche ora fa lei ha ...

Notiziedi_it : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi? Le prove - Novella_2000 : C’è aria di crisi tra Pietro e Rosa: alcuni indizi lo confermerebbero - blogtivvu : Crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Gli ultimi indizi parlano chiaro (VIDEO) - zazoomblog : Uomini e donne Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi: i dettagli del gossip - #Uomini #donne #Perrotta… - dobrevsunicorns : Ma non ci sto credendo che quei due simpaticoni super sobri di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si siano lasciati! SHOCK #gfvip -