Ronaldo record al Camp Nou e idolo Juve: 'Una famiglia' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Immensa. Favolosa. Assistere a una Juve su questi livelli è stato un orgoglio non solo per i tifosi bianconeri, ma per tutto il calcio italiano. Tre a zero al Camp Nou contro il Barcellona. Col 3-0 di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Immensa. Favolosa. Assistere a unasu questi livelli è stato un orgoglio non solo per i tifosi bianconeri, ma per tutto il calcio italiano. Tre a zero alNou contro il Barcellona. Col 3-0 di ...

UEFA : Record men's #TeamoftheYear appearances: ?? Cristiano Ronaldo (14) ?? Lionel Messi (11) ?? Sergio Ramos (8) - futebol365 : Record: «Ronaldo arrasa Messi» - easyjanjansen : RT @DailyUSANews: JUVE-DINAMO KIEV 3-0 REPICE esalta RONALDO 'CR7-50! E gol CHIESA e MORATA... Non c'è stata partita!': REPICE JUVENTUS DIN… - Easy_Branches : RT @DailyUSANews: JUVE-DINAMO KIEV 3-0 REPICE esalta RONALDO 'CR7-50! E gol CHIESA e MORATA... Non c'è stata partita!': REPICE JUVENTUS DIN… - DailyUSANews : JUVE-DINAMO KIEV 3-0 REPICE esalta RONALDO 'CR7-50! E gol CHIESA e MORATA... Non c'è stata partita!': REPICE JUVENT… -