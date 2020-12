Rome business school | le professioni del futuro | le competenze più richieste e la formazione su cui puntare per trovare lavoro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Labitalia) - Comee mantenerlo il più a lungo possibile in una situazione di crisi globale come questa? E quali potranno essere i lavori dele leda acquisire? A queste domande prova a dare un contributo di risposta la ricerca curata dal Centro Studi della, laa maggior presenza internazionale in Italia con studenti provenienti da 150 nazioni e parte del network Formación y Universidades creato nel 2003 da De Agostini e dal Gruppo Planeta, dedicata al tema 'Employability eprofessionale'. La ricerca, coordinata da Valerio Mancini, direttore del Centro Studi di...