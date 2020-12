Roma | tragedia sfiorata a Piazza Bologna | crolla un albero | distrutte auto e ciclomotori FOTO

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Paura questa notte a, in zona, dove pochi minuti dopo le 4:00 un grosso pino si è abbattuto alcuni mezzi in sosta. L’to in via Giovanni Severano all’altezza del civico 33. La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata alle ore 4:15 circa di questa mattina da parte dei residenti allarmati che hanno sentito il rumore dello schianto. Fortunatamente l’non ha colpito le persone, ma ha distrutto un’vettura e 2. Il coinvolgimento di altri mezzi è in fase di accertamento, considerate le grosse dimensioni dell’. Sul posto il gruppo Sapienza della Polizia Locale diCapitale. (Luca Laurenti) ...

