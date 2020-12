Roma, lo sciopero dei dipendenti pubblici: 'Chiediamo contratti e assunzioni' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) commenta Rinnovo del contratto , sicurezza sul posto di lavoro e assunzione dei precari. Queste le ragioni alla base dello sciopero nazionale indetto dai dipendenti pubblici scesi in piazza in queste ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) commenta Rinnovo del contratto , sicurezza sul posto di lavoro e assunzione dei precari. Queste le ragioni alla base dellonazionale indetto daiscesi in piazza in queste ...

LilithZulli : RT @fpcgilromalazio: ???????????????? ?????? ???????????? ???????????????? Sta per partire la diretta della giornata di sciopero dai presidi di tutta italia. Alle 1… - rsacislfpsantal : RT @cisl_fplazio: Dal #presidio #Lazio a #Roma, #lavoratori pubblici in piazza per lo #sciopero: rinnovare i #contratti per rinnovare la #P… - chierchiar : RT @cisl_fplazio: Dal #presidio #Lazio a #Roma, #lavoratori pubblici in piazza per lo #sciopero: rinnovare i #contratti per rinnovare la #P… - anna_squarcio : RT @cisl_fplazio: Dal #presidio #Lazio a #Roma, #lavoratori pubblici in piazza per lo #sciopero: rinnovare i #contratti per rinnovare la #P… - anna_squarcio : RT @cisl_fplazio: #RinnoviamoLaPa a #Roma quasi pronto il #presidio #CgilCisUil per lo #Sciopero del #lavoro pubblico #ilmiolavorovale #con… -