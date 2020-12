Roma. La Polizia lo ferma per un controllo: 40enne trovato con patente falsa e decreto di espulsione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un quarantenne di origini pakistane è stato fermato in viale America durante un controllo della Polizia Locale ed è stato trovato con una patente falsa e con un decreto di espulsione a suo carico. Ieri mattina, un cittadino pakistano di 40 anni, che si trovava alla guida di un furgone è stato fermato da una pattuglia del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, durante alcuni controlli di Polizia stradale. Il 40enne è risultato in possesso di una patente falsa e per questo motivo, oltre alla sanzione prevista per guida senza il previsto titolo abilitativo, è stato denunciato per uso di atto falso. Gli agenti hanno proceduto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un quarantenne di origini pakistane è statoto in viale America durante undellaLocale ed è statocon unae con undia suo carico. Ieri mattina, un cittadino pakistano di 40 anni, che si trovava alla guida di un furgone è statoto da una pattuglia del IX Gruppo Eur dellaLocale diCapitale, durante alcuni controlli distradale. Ilè risultato in possesso di unae per questo motivo, oltre alla sanzione prevista per guida senza il previsto titolo abilitativo, è stato denunciato per uso di atto falso. Gli agenti hanno proceduto ...

