Roma. Incidente in Tangenziale Est direzione Foro Italico: riaperta la galleria (FOTO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Incidente nella galleria direzione Foro Italico, lunghe code nella galleria della Nuova Circonvalazione Interna. E' accaduto alle 11:30, l'Incidente senza feriti tra una Alfa Romeo Giulietta e una Jeep Compass. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale del Gruppo Tiburtino. La galleria è stata chiusa al fine di consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione, ma attualmente risulta aperta. Segnalati molti rallentamenti e file all'interno della galleria.

Roma, 9 dic. - Per la maggioranza degli italiani la ripresa economica dalla pandemia di Covid-19 deve affrontare la crisi climatica. E' quanto rileva l'indagine della Bei sul clima che misura gli atte ...

ROMA, 09 DIC - "Non vedo l'ora che arrivi Abu Dhabi e di godermi la pista. Venendo da un circuito così corto (in Bahrain, ndr) senza tante curve sarà bene tornare su una pista più normale, con 21 curv ...

