Roma | fratelli Bianchi | nuovo arresto per droga Spedizioni punitive contro chi non pagava e consegne durante il lockdown

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), arrestati perMarco e Gabrieledi Artena, già indagati per l'omicidio di Willy Monteiro. I carabinieri del Comando provinciale distanno...

reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - SkyTG24 : Blitz antidroga a Roma, arrestati i fratelli che aggredirono Willy - fanpage : Ultim'ora L’operazione, scattata all’alba questa mattina, coinvolge sei persone. Tra questi i fratelli Bianchi. - twilight_townn : RT @perchetendenza: 'Bianchi': Perché i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per d… - MarioRo22315926 : RT @TgrRai: Sarebbero anche legati ad un violento giro di spaccio di #droga ed #estorsioni i due fratelli Bianchi di Artena, #Roma, già in… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fratelli

Spedizioni punitive contro chi non pagava: ancora guai per i Fratelli Bianchi. Leggi tutti i dettagli nell'articolo..Nei giorni scorsi si sono accese in città le luci del Natale. Oltre alle luminarie, Bra è illuminata dagli addobbi luminosi dell’albero di Natale ...