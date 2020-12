Roma Ecco gli orari di supermercati | negozi | attività artigianali dal 9 dicembre al 6 gennaio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ stata firmata dalla sindaca di, Virginia Raggi, la nuova ordinanza che disciplinerà glidi apertura dellecommerciali,e produttive. Disposizioni in vigore da oggi, 9, fino al 62021. “Dopo un confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli interessi del commercio, abbiamo voluto adottare un provvedimento che garantisse una maggiore flessibilità deglidi apertura nel periodo delle festività natalizie per venire incontro sia ai commercianti che ai clienti. Abbiamo infatti previsto solo due fascee di apertura al pubblico in base alla tipologia die la possibilità di scelta per gli esercizi che rientrano in più tipologie” dichiara la ...