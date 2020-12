Roma, caso Diawara: pronto il ricorso al collegio arbitrale del CONI (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Roma è pronta a presentare ricorso presso il collegio arbitrale del CONI per quanto riguarda il caso Diawara La Roma è pronta a presentare ricorso presso il collegio arbitrale del CONI per quanto riguarda il caso Diawara. I giallorossi sono stati puniti dal Giudice Sportivo con una sconfitta per 3-0 per aver utilizzato il centrocampista in occasione della prima giornata di campionato contro il Verona nonostante non fosse stato inserito in lista. La sentenza era stata confermata anche in secondo grado dalla Corte sportiva di appello della Federcalcio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laè pronta a presentarepresso ildelper quanto riguarda ilLaè pronta a presentarepresso ildelper quanto riguarda il. I giallorossi sono stati puniti dal Giudice Sportivo con una sconfitta per 3-0 per aver utilizzato il centrocampista in occasione della prima giornata di campionato contro il Verona nonostante non fosse stato inserito in lista. La sentenza era stata confermata anche in secondo grado dalla Corte sportiva di appello della Federcalcio. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Roma caso Coronavirus, a Roma città 824 nuovi casi. Calano ricoveri e terapie intensive RomaToday Stalker evade dalla casa della madre a Roma: arrestato a Duino Aurisina

TRIESTE - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino. E’ evaso ieri mattina - 8 dicembre - dall’abitazione della madre a Roma, dove stava scontando ...

Selvaggia Roma difende Stefania e nutre dubbi su Rosalinda (VIDEO)

GF Vip: Selvaggia Roma difende Stefania Orlando e nutre non pochi dubbi su Rosalinda Del Vesco. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto (VIDEO) ...

