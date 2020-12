Roma, atterrato a Fiumicino il primo volo Covid-tested da New York: nessun positivo tra i passeggeri (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A bordo un centinaio di passeggeri che al massimo entro 48 ore dalla partenza hanno effettuato il test antigenico. Dopo lo sbarco i passeggeri si sono sottoporsi ad un nuovo test antigenico in aeroporto ed essendo risultati tutti negativi verranno esentati dalla quarantena Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A bordo un centinaio diche al massimo entro 48 ore dalla partenza hanno effettuato il test antigenico. Dopo lo sbarco isi sono sottoporsi ad un nuovo test antigenico in aeroporto ed essendo risultati tutti negativi verranno esentati dalla quarantena

