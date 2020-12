Roma, approvato l’incremento di capitale a 210 milioni: il comunicato (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Roma ha approvato l’aumento di capitale da 150 a 210 milioni di euro: il comunicato ufficiale della società giallorossa «Si comunica che in data odierna si è riunita, in sede straordinaria e ordinaria, l’Assemblea degli azionisti di A.S. Roma S.p.A. (“AS Roma” ovvero la “Società”); l’intervento in Assemblea si è svolto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, che la Società ha preventivamente individuato in Computershare S.p.A., e a cui sono state conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, come indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea. In sede straordinaria, all’Assemblea è stata fornita l’informativa ai sensi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lahal’aumento dida 150 a 210di euro: ilufficiale della società giallorossa «Si comunica che in data odierna si è riunita, in sede straordinaria e ordinaria, l’Assemblea degli azionisti di A.S.S.p.A. (“AS” ovvero la “Società”); l’intervento in Assemblea si è svolto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, che la Società ha preventivamente individuato in Computershare S.p.A., e a cui sono state conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, come indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea. In sede straordinaria, all’Assemblea è stata fornita l’informativa ai sensi ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre A Roma i crematori non bastano e 1300 salme attendono di essere cremate. Eppure, nel 2… - virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - CampoFattore : #Roma: approvato l'incremento dell'aumento di capitale da 150 mln (deliberato il 28/10 2019) a 210 mln #ASRoma - ilRomanistaweb : ??La #Roma rende noti gli esiti dell'Assemblea degli azionisti di oggi Approvato il bilancio al 30 giugno 2020: perd… - TuttoASRoma : AS ROMA Approvato il bilancio al 30 giugno chiuso con perdita di gruppo di 204 milioni (C.U.) -