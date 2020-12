Roma | allarme rientrato per Pellegrini | l’esito degli esami

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)si era infortunato nel coro della sfida contro il Sassuolo ma già domenica pomeriggio potrebbe essere in campo contro il Bolognoa cui si è sottoposto Lorenzoha evidenziato che non c'è interessamento dei legamenti e della capsula legamentosa, come segnalato da Angelo Mangiante di Sky Sport. Il centrocampista dellasi era infortunato nel coro della sfida contro il Sassuolo ma già domenica pomeriggio potrebbe essere in campo contro il Bologna. Una decisione in merito verrà presa venerdì dopo l'impegno in Europa League.