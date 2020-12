Ritorno a scuola a gennaio, le Regioni avvertono: o si rafforzano i trasporti oppure sarà il caos (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La riapertura scuole a gennaio deve prevedere necessariamente un piano strategioco dei trasporti oppure si andrà nel caos. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La riapertura scuole adeve prevedere necessariamente un piano strategioco deisi andrà nel. L'articolo .

Manoppello. Ha riaperto oggi, dopo la chiusura anticipata avvenuta alle ore 13,00 di venerdì 4 dicembre, la scuola dell’Infanzia di Ripacorbaria, a ...

La voce di Anita e Maia, da via Sant'Ottavio arriva in parlamento

È arrivata fino al parlamento la voce di Anita e Maia, 12 e 16 anni, che da giorni protestano facendo lezione da un tavolino fuori dalla scuola Calvino e dal liceo Gioberti, in via Sant’Ottavio, per c ...

