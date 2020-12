Risultati Champions League LIVE: Salah porta in vantaggio il Liverpool (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Risultati Champions League gli aggiornamenti della sesta giornata della fase a gironi della massima competizione europea Tutti i Risultati della sesta giornata dei gironi della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA GIRONE A Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca ore 21.00 Lipsia-Atletico Madrid ore 21.00 GIRONE B Inter-Shakhtar Donetsk ore 21.00 Real Madrid-Borussia Mönchengladbach ore 21.00 GIRONE C Manchester City-Marsiglia ore 21.00 Olympiacos-Porto ore 21.00 GIRONE D Ajax-Atalanta 0-0 Midtjylland-LIVErpool 0-1 (pt 1? Salah) GIRONE E Chelsea-Krasnodar 1-1 (pt 24? Cabella, 28? Jorginho rig.) Rennes-Siviglia 1-3 (pt 32? Koundé, 46? En-Nesyri; st 81? En-Nesyri, 86? Rutter) GIRONE F Lazio-Bruges 2-2 (pt 12? Correa, 15? Vormer, 27? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020)gli aggiornamenti della sesta giornata della fase a gironi della massima competizione europea Tutti idella sesta giornata dei gironi della2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA GIRONE A Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca ore 21.00 Lipsia-Atletico Madrid ore 21.00 GIRONE B Inter-Shakhtar Donetsk ore 21.00 Real Madrid-Borussia Mönchengladbach ore 21.00 GIRONE C Manchester City-Marsiglia ore 21.00 Olympiacos-Porto ore 21.00 GIRONE D Ajax-Atalanta 0-0 Midtjylland-rpool 0-1 (pt 1?) GIRONE E Chelsea-Krasnodar 1-1 (pt 24? Cabella, 28? Jorginho rig.) Rennes-Siviglia 1-3 (pt 32? Koundé, 46? En-Nesyri; st 81? En-Nesyri, 86? Rutter) GIRONE F Lazio-Bruges 2-2 (pt 12? Correa, 15? Vormer, 27? ...

SkySport : Champions League, i risultati in diretta LIVE della sesta e ultima giornata - sportli26181512 : Champions League, i risultati in diretta LIVE della sesta e ultima giornata: Atalanta in campo con l'Ajax per la qu… - UkDaniele : I tedeschi sono i più rilassata in due risultati proseguono la Champions e nel terzo vanno Europa League - UkDaniele : @Lucyaglam Comunque dai vinci su due risultati rimani in Champions con il terzo fai la Europa League che sos sempre soldini?????? - skillandbet : ? Ultime 8 partite di Champions League stasera ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Champions Champions League, i risultati in diretta LIVE della sesta e ultima giornata Sky Sport UCL LIVE, Ajax-Atalanta: gol e azioni salienti

6ª giornata di Champions League, è la giornata del dentro o fuori per le due nerazzurre impegnate in questo mercoledì, Inter e Atalanta. Due risultati su tre a disposizione per la squadra di Gian ...

Kakà: “Il mio un Milan di leader senza vanità. Ancelotti il migliore” / News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Ricardo Kakà, ex fuoriclasse rossonero, ha parlato del suo Milan ai microfoni di 'Sky Sports'. Ecco i suoi migliori ricordi ...

6ª giornata di Champions League, è la giornata del dentro o fuori per le due nerazzurre impegnate in questo mercoledì, Inter e Atalanta. Due risultati su tre a disposizione per la squadra di Gian ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Ricardo Kakà, ex fuoriclasse rossonero, ha parlato del suo Milan ai microfoni di 'Sky Sports'. Ecco i suoi migliori ricordi ...