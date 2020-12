Rinnovo Gattuso | l’allenatore scherza coi giornalisti | «Fatevi i ca**i vostri»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)con iin conferenza stampa alla vigilia della gara tra Napoli e Real Sociedad. Ecco le dichiarazioni sulGennaro, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Real Sociedad valida per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Ecco le sue dichiarazioni in risposta ad una domanda sulle clausole relative al. «, lo dico sempre: stanno controllando, vediamo», la sua risposta aicorredata da una risata. Leggi su Calcionews24.com