Riforma dello Sport, nei decreti attuativi pari opportunità e diritti agli atleti paralimpici. Cip: “Svolta storica e conquista civile” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nei giorni scorsi il ministro delle Politiche giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato i cinque decreti approvati dal Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2020 che riguardano la cosiddetta Riforma dello Sport e che daranno vita alla Legge Delega 86/2019. In particolare c’è quello che riconosce pari opportunità e diritti anche agli atleti paralimpici nei gruppi Sportivi militari e nei corpi civili dello Stato. “È una notizia straordinaria che, come movimento paralimpico, attendevamo da quasi venti anni. Grazie allo Sport possiamo dire di aver abbattuto un’altra barriera e di aver aggiunto un altro prezioso tassello a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nei giorni scorsi il ministro delle Politiche giovanili e, Vincenzo Spadafora, ha annunciato i cinqueapprovati dal Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2020 che riguardano la cosiddettae che daranno vita alla Legge Delega 86/2019. In particolare c’è quello che riconosceanchenei gruppiivi militari e nei corpi civiliStato. “È una notizia straordinaria che, come movimento paralimpico, attendevamo da quasi venti anni. Grazie allopossiamo dire di aver abbattuto un’altra barriera e di aver aggiunto un altro prezioso tassello a ...

