Richiamati dai supermercati 3 prodotti alimentari: presenza di ossido di etilene, cancerogeno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Richiamo di un altro prodotto alimentare. La lista continua ad allungarsi in prossimità del Natale. L’avviso ufficiale rivolto ai consumatori arriva come sempre in una nota diffusa dal sito del Ministero della salute. Il rischio è di contaminazione microbiologica. E nel mirino del ritiro dal mercato, cade non un solo prodotto, bensì tre. Di seguito, ecco marche e lotti dei prodotti in questione. I prodotti a rischio contaminazione sono tre e risultano realizzati dalla stessa azienda. ossido di etilene che supera le quantità previste nei semi di sesamo originari dell’India, spesso utilizzati per la preparazione alimentare di diversi generi di prodotti alimentari. Il primo della lista è S&P POP’N FIT COCCO E CIOCCOLATO, Bocconcini di cereali tostati al forno con avena 18%, cocco 12% ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Richiamo di un altro prodotto alimentare. La lista continua ad allungarsi in prossimità del Natale. L’avviso ufficiale rivolto ai consumatori arriva come sempre in una nota diffusa dal sito del Ministero della salute. Il rischio è di contaminazione microbiologica. E nel mirino del ritiro dal mercato, cade non un solo prodotto, bensì tre. Di seguito, ecco marche e lotti deiin questione. Ia rischio contaminazione sono tre e risultano realizzati dalla stessa azienda.diche supera le quantità previste nei semi di sesamo originari dell’India, spesso utilizzati per la preparazione alimentare di diversi generi di. Il primo della lista è S&P POP’N FIT COCCO E CIOCCOLATO, Bocconcini di cereali tostati al forno con avena 18%, cocco 12% ...

