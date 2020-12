Ricercato per rapina, tentato furto ed evasione: arrestato un 47enne (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Visited 178 times, 178 visits today) Notizie Simili: Calcio, il Porto Rotondo battuto di misura dalla Nuorese Stretta sulla movida, controlli a Nuoro, 45 multati:… La polizia nelle discoteche ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Visited 178 times, 178 visits today) Notizie Simili: Calcio, il Porto Rotondo battuto di misura dalla Nuorese Stretta sulla movida, controlli a Nuoro, 45 multati:… La polizia nelle discoteche ...

Incastrato dal suo nome e cognome. Un uomo di 43 anni, un cittadino romeno nato in Moldavia, è stato arrestato martedì pomeriggio a Gorgonzola, nel Milanese, pochi minuti dopo essersi registrato in un ...

Ricercato per rapina, tentato furto ed evasione: arrestato un 47enne

La polizia ha arrestato un 47 enne condannato per rapina aggravata, tentato furto ed evasione, reati tutti commessi a Milano.

La polizia ha arrestato un 47 enne condannato per rapina aggravata, tentato furto ed evasione, reati tutti commessi a Milano.