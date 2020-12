Restaurata la Torre Civica. A Norcia risuonano le campane! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) di Attilio Runello. La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, collegata con la cerimonia di inaugurazione della Torre Civica di Norcia, ha detto che “anche sulla ricostruzione post terremoto non ci siamo fermati”, nonostante le difficoltà della pandemia che si sono aggiunte a quelle del post sisma. “Grazie a una sintonia che ho stabilito fin Leggi su freeskipper (Di mercoledì 9 dicembre 2020) di Attilio Runello. La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, collegata con la cerimonia di inaugurazione delladi, ha detto che “anche sulla ricostruzione post terremoto non ci siamo fermati”, nonostante le difficoltà della pandemia che si sono aggiunte a quelle del post sisma. “Grazie a una sintonia che ho stabilito fin

