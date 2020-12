Resiste la fronda anti-Mes dentro M5s | Siamo sotto ricatto

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - Maniero, Berti, Cabras, per citarne alcuni: sono diversi, si apprende, ad avere preso la parola durante l'assemblea dei deputati M5s per ribadire le critiche alla riforma del Mes. Stiamo abdicando ad una battaglia storica, vogliamo garanzie che in futuro non ci sarà alcuna ratifica, il ‘refrain' degli interventi. Alcuni, sempre a quanto si apprende,lineano che M5s è, altri puntano il dito contro chi ha portato avla trattativa. “Noncontro Conte ma contro il Mes”, il ragionamento. Il capogruppo, Crippa, dopo l'intervento del capo politico, Crimi, ha cercato di rasserenare il clima. Stiamo approvando una riforma peggiorata, anche il premier Conte aveva detto che mai avremmo detto sì, il parere del deputato Cabras. La nuova risoluzione è peggiore della precedente - ...