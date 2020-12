Renzi peggio di Orbán, per qualche poltrona in più. Il solito rimpasto dietro gli attacchi al Governo sul piano anti-crisi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Evidentemente non bastavano le minacce di veto nell’Ue di Viktor Orbán perché ora a mettere a rischio i fondi europei ci pensa Matteo Renzi. La sua missione – si sa – è quella di acchiappare più posti possibili, ovviamente utilizzando lo slogan ipocrita “non siamo attaccati alle poltrone”. Così quando ha capito che Italia Viva non sarebbe stata del giro nella Task Force prevista dal premier Giuseppe Conte per gestire i 209 miliardi di euro previsti dalla Unione Europea con il Recovery Fund, ha sbroccato ed ha (ri)cominciato, tramite Maria Elena Boschi, a minacciare il Governo, tattica peraltro usata abbondantemente nel passato e che ha sortito qualche frutto. La preoccupazione dell’ex premier sarebbe quella di una Task Force pronta a sostituire il Governo e di un Facebook pronto a sostituire invece il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Evidentemente non bastavano le minacce di veto nell’Ue di Viktorperché ora a mettere a rischio i fondi europei ci pensa Matteo. La sua missione – si sa – è quella di acchiappare più posti possibili, ovviamente utilizzando lo slogan ipocrita “non siamo attaccati alle poltrone”. Così quando ha capito che Italia Viva non sarebbe stata del giro nella Task Force prevista dal premier Giuseppe Conte per gestire i 209 miliardi di euro previsti dalla Unione Europea con il Recovery Fund, ha sbroccato ed ha (ri)cominciato, tramite Maria Elena Boschi, a minacciare il, tattica peraltro usata abbondantemente nel passato e che ha sortitofrutto. La preoccupazione dell’ex premier sarebbe quella di una Task Force pronta a sostituire ile di un Facebook pronto a sostituire invece il ...

