Regole per Natale. L'esperto: «Meglio seduti e con poche persone, ricambio d'aria fondamentale»

Pochi commensali. Rigido distanziamento. ricambio d'aria. Eventualmente, un tampone veloce nelle ore immediatamente precedenti. «E molta prudenza unita al buonsenso, perché...

Nonostante le richieste arrivate dalle Regioni il governo chiude alla possibilità di concedere una deroga agli spostamenti tra piccoli Comuni nei ...

Tifoso ucciso: gup, Manduca voleva fuggire, non uccidere

Voleva "abbandonare al più presto la situazione di guerriglia" che si era creata, determinata "dall'agguato sulla strada da parte dei tifosi interisti", e ha messo in atto "una guida pericolosa" viola ...

Nonostante le richieste arrivate dalle Regioni il governo chiude alla possibilità di concedere una deroga agli spostamenti tra piccoli Comuni nei ...Voleva "abbandonare al più presto la situazione di guerriglia" che si era creata, determinata "dall'agguato sulla strada da parte dei tifosi interisti", e ha messo in atto "una guida pericolosa" viola ...