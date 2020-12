Regione Lazio, Bonafoni: street art, bene approvazione legge (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “bene l’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della legge sulla promozione e diffusione della street art promossa dalla consigliera Marta Leonori. Un provvedimento che consente ai Comuni di partecipare attivamente alla rigenerazione di interi quartieri e di sostenere l’arte con contributi finalizzati alla realizzazione di opere.” “Molti sono stati gli esempi che ultimamente hanno non solo arricchito e abbellito i territori, ma anche mandato messaggi a carattere sociale, come la splendida opera nella Scuola Corrado Melone di Ladispoli che rappresenta il volto delle nostre madri costituenti che ultimamente ho avuto l’onore di inaugurare. Noi abbiamo proposto tre emendamenti, frutto del lavoro di ascolto con associazioni e artisti.” “In particolare, abbiamo aggiunto il termine ‘arte pubblica’ per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “l’, da parte del Consiglio Regionale, dellasulla promozione e diffusione dellaart promossa dalla consigliera Marta Leonori. Un provvedimento che consente ai Comuni di partecipare attivamente alla rigenerazione di interi quartieri e di sostenere l’arte con contributi finalizzati alla realizzazione di opere.” “Molti sono stati gli esempi che ultimamente hanno non solo arricchito e abbellito i territori, ma anche mandato messaggi a carattere sociale, come la splendida opera nella Scuola Corrado Melone di Ladispoli che rappresenta il volto delle nostre madri costituenti che ultimamente ho avuto l’onore di inaugurare. Noi abbiamo proposto tre emendamenti, frutto del lavoro di ascolto con associazioni e artisti.” “In particolare, abbiamo aggiunto il termine ‘arte pubblica’ per ...

