Recovery plan | il sindacato dei medici | “Grave che per la sanità ci siano solo 9 miliardi | è lasciata alla deriva Prendere i prestiti Mes”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Offensivo per gli operatori sanitari”, “non crediamo ai nostri occhi”, “il governo non ritiene nemmeno ora la, specialmente quella ospedaliera, una priorità dell’agenda politica”. Sono le reazioni dei sindacati deinotizia che nella bozza delesaminato – ma non ancora approvato – dal consiglio dei ministri “” 9sono destinatisalute, in particolare assistenza di prossimità e digitalizzazione del sistema. Novesui 196 destinati all’Italia nell’ambito dellaand resilience facility, “cuore” del Next generation Eu che in totale porterà nelle casse statali 209tra 2021 e 2026. Una cifra a cui vanno sommati i fondi, non ...