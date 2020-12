Recovery plan, il ricatto di Renzi a Conte: ridiscuterlo da capo o Italia viva vota contro la manovra. In Senato lo applaude il centrodestra (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Matteo Renzi ora vuole ridiscutere tutto da capo o Italia viva voterà contro la legge di Bilancio. Dopo le minacce e gli avvertimenti, l’ex premier è intervenuto davanti all’Aula del Senato e rivelato il suo ricatto. “E’ il momento di dirci le cose in faccia”, ha esordito rivolgendosi proprio a Giuseppe Conte. “Per giocare pulito e trasparente, noi diciamo: se c’è un provvedimento che tiene dentro la governance del Next Generation Eu e la fondazione dei servizi, noi votiamo contro”. Un ricatto accolto dagli applausi del centrodestra: “Saluto Renzi che usa le parole dell’opposizione, ha strappato applausi anche da questa parte”, ha detto la senatrice di Fdi Isabella Rauti intervenendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Matteoora vuole ridiscutere tutto davoteràla legge di Bilancio. Dopo le minacce e gli avvertimenti, l’ex premier è intervenuto davanti all’Aula dele rivelato il suo. “E’ il momento di dirci le cose in faccia”, ha esordito rivolgendosi proprio a Giuseppe. “Per giocare pulito e trasparente, noi diciamo: se c’è un provvedimento che tiene dentro la governance del Next Generation Eu e la fondazione dei servizi, noi votiamo”. Unaccolto dagli applausi del: “Salutoche usa le parole dell’opposizione, ha strappato applausi anche da questa parte”, ha detto la senatrice di Fdi Isabella Rauti intervenendo ...

Renzi alza ancora la posta. L'affondo arriva diretto, nell'aula del Senato. È solo la conseguenza dello scontro sul Recovery Fund o l'apertura di una crisi?

09 DIC - “Ma chi ha deciso che nel Next Generation UE ci siano solo 9 miliardi per la sanità? Seocndo me ce ne vuole il doppio, il triplo, il quadruplo, ovvero 36 miliardi quel ...

