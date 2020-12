Recovery: Nobili, 'stupisce insistenza De Micheli su cabina regia' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Non possiamo che accogliere con una certa sorpresa l'insistenza con cui la ministra De Micheli parla della richiesta della Ue a proposito di una cabina di regia per la gestione del Recovery Fund”. Così Luciano Nobili, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera, a proposito delle parole della ministra Paola De Micheli sul Recovery Fund. “Proprio ieri – ricorda – la portavoce della Commissione europea ha fatto anzi una precisazione che va esattamente nel senso opposto, chiarendo che la Ue non ha mai dato alcuna indicazione sull'organizzazione politica della gestione dei fondi. Spiace apprendere che la ministra De Micheli si sia fatta sfuggire questa importante presa di posizione. Proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Non possiamo che accogliere con una certa sorpresa l'con cui la ministra Deparla della richiesta della Ue a proposito di unadiper la gestione delFund”. Così Luciano, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera, a proposito delle parole della ministra Paola DesulFund. “Proprio ieri – ricorda – la portavoce della Commissione europea ha fatto anzi una precisazione che va esattamente nel senso opposto, chiarendo che la Ue non ha mai dato alcuna indicazione sull'organizzazione politica della gestione dei fondi. Spiace apprendere che la ministra Desi sia fatta sfuggire questa importante presa di posizione. Proprio ...

Nobili (IV): “Non si può privatizzare la gestione del Recovery Fund”

(Agenzia Vista) Roma, 9 dicembre 2020 Nobili (IV): “Non si può privatizzare la gestione del Recovery Fund” “Da luglio chiediamo un lavoro serio e approfondito sul Recovery Fund. Si chiama ...

