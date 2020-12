Recovery fund: a turismo e cultura solo 3 miliardi di euro su 196. La rabbia di operatori e rappresentanti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per essere pochi sono pochi. A cultura e turismo, due dei settori più martoriati dalla pandemia, andranno 3,1 miliardi di euro dei quasi 200 che arriveranno con il Recovery fund. E’ meno dell’1,6% del totale per un settore che vale circa il 13% del nostro Prodotto interno lordo. Lo scorso maggio il ministro per il turismo e le attività culturali Dario Franceschini aveva dichiarato: “Il turismo è il settore colpito più duramente dalla crisi. Per questo dopo i primi 4 miliardi di interventi nel decreto Rilancio, il sostegno alle imprese turistiche e agli operatori del settore, sarà la priorità nell’utilizzo delle risorse per l’Italia del Recovery fund”. Non sembra stia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per essere pochi sono pochi. A, due dei settori più martoriati dalla pandemia, andranno 3,1didei quasi 200 che arriveranno con il. E’ meno dell’1,6% del totale per un settore che vale circa il 13% del nostro Prodotto interno lordo. Lo scorso maggio il ministro per ile le attivitàli Dario Franceschini aveva dichiarato: “Ilè il settore colpito più duramente dalla crisi. Per questo dopo i primi 4di interventi nel decreto Rilancio, il sostegno alle imprese turistiche e aglidel settore, sarà la priorità nell’utilizzo delle risorse per l’Italia del”. Non sembra stia ...

borghi_claudio : Tutti i 300 esperti per la supertaskforce del recovery fund saranno peggio di arcuri (altrimenti se nel mazzo ce ne… - alexbarbera : Breve storia triste. Più medici! Più ospedali! Il Recovery Fund destina alla sanità 9 miliardi fra il 2021 e il 202… - marattin : Ho una domanda: perché usiamo 88 mld di prestiti del Recovery Fund (che ha condizioni, e per fortuna) per sostituir… - MarcG_69 : RT @AntonioSocci1: GUARDATE IL PIANO FRANCESE PER IL RECOVERY FUND E CONFRONTATELO CON QUELLO DI CONTE: Il testo francese menziona la sovra… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Recovery fund: a turismo e cultura solo 3 miliardi di euro su 196. La rabbia di operatori e rappresentanti https://t.c… -