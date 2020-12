Recovery: Conte, 'per governance dl ad hoc, in Cdm troveremo formula giusta'/Adnkronos (2) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - Quel che è importante è assicurare certezza dei tempi - rimarca ancora Conte - non possiamo sprecare risorse, dobbiamo puntare su velocità e semplificazione". Riguardo alla struttura composta da sei manager, "nella norma non c'è scritto quanti saranno - osserva il presidente del Consiglio - ma ragionevolmente, trattandosi di sei missioni, si può pensare a sei manager, ciascuno per ogni missione proprio per evitare di moltiplicare posizioni e staff". Dunque "una struttura minima e senza centinaia di commissari". (di Ileana Sciarra) Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) () - Quel che è importante è assicurare certezza dei tempi - rimarca ancora- non possiamo sprecare risorse, dobbiamo puntare su velocità e semplificazione". Riguardo alla struttura composta da sei manager, "nella norma non c'è scritto quanti saranno - osserva il presidente del Consiglio - ma ragionevolmente, trattandosi di sei missioni, si può pensare a sei manager, ciascuno per ogni missione proprio per evitare di moltiplicare posizioni e staff". Dunque "una struttura minima e senza centinaia di commissari". (di Ileana Sciarra)

matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - CarloCalenda : Nella bozza di Recovery Plan del Governo Conte, la parte sul chi (piramide e governance) è di gran lunga più approf… - sandrogozi : Per ispirare #Conte sul Recovery Plan ???? un disegnino di France Relance ???? Buon lavoro senza task force presidente - Adnkronos : #Recovery, #Conte: 'Decreto ad hoc, giusto si esprima #Parlamento' - CarieriF : RT @fattoquotidiano: Conte risponde a Renzi: “Colossale fraintendimento sulla struttura per gestire il Recovery plan” -