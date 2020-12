Reazioni avverse al vaccino anti Covid: la Gran Bretagna costretta allo stop per chi ha allergie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Avvio accidentato per la campagna vaccinale anti Covid in Gran Bretagna. A poche ore dalla somministrazione delle prime dosi del vaccino Pfizer/BioNTech, infatti, l’autorità britannica di regolamentazione del farmaco (Mhra) ha dovuto imporre uno stop per chi ha una storia “significativa” di Reazioni allergiche. E non solo a farmaci e vaccini, ma anche al cibo. Casi di Reazioni avverse in soggetti con allergie L’allerta è scattata dopo che due operatori del sistema sanitario nazionale della Gran Bretagna, il Nhs, hanno manifestato Reazioni ”avverse” a seguito della somministrazione del vaccino anti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Avvio accidentato per la campagna vaccinalein. A poche ore dalla somministrazione delle prime dosi delPfizer/BioNTech, infatti, l’autorità britannica di regolamentazione del farmaco (Mhra) ha dovuto imporre unoper chi ha una storia “significativa” diallergiche. E non solo a farmaci e vaccini, ma anche al cibo. Casi diin soggetti conL’allerta è scattata dopo che due operatori del sistema sanitario nazionale della, il Nhs, hanno manifestato” a seguito della somministrazione del...

