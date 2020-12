Reazioni allergiche su due operatori sanitari inglesi dopo il vaccino Pfizer L’Ema lo autorizzerà il 29 dicembre | “Dati positivi su efficacia e sicurezza”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti-Covid chi abbia alle spalle una storia di “significative”. L’indicazione è arrivatala segnalazione disospette accusate da due persone (si tratta di) a cui era stato somministrato il/Biontech nel Regno Unito, il primo Paese ad aver dato il via libera alla distribuzione del. Un portavoce della, commentando la notizia, ha detto che il, somministrato a migliaia di persone, è stato “ben tollerato” durante la sperimentazione e non è al centro di alcuna “preoccupazione seria di ...

L'agenzia del farmaco britannica (Medicines and healthcare products regulatory agency, Mhra) ha avvertuto che chi ha una storia clinica di allergie "significative" non dovrebbe sottoporsi alla vaccina ...