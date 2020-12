Real Sociedad senza Silva e Oyarzabal per la trasferta di Napoli (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per la sfida che chiuderà il girone di Europa League, la Real Sociedad dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali, come David Silva e Mikel Oyarzabal. I due sono stati fermati da alcuni problemi fisici e non saranno a disposizione di Alguacil per la gara di domani. Di seguito l’elenco dei giocatori che parteciperanno alla trasferta. Remiro, Zaldua, Zubeldia, Aritz, Portu, Merino, Willian José, Januzja, Aihen, Moya, agnan, Guevara, Merquelanz, Gorosabel, Isak, MonReal, Barrenetxea, Le Normand, Bautista, Lopez, Ayesa, Zubimendi, De Zarate. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per la sfida che chiuderà il girone di Europa League, ladovrà fare a meno di due giocatori fondamentali, come Davide Mikel. I due sono stati fermati da alcuni problemi fisici e non saranno a disposizione di Alguacil per la gara di domani. Di seguito l’elenco dei giocatori che parteciperanno alla. Remiro, Zaldua, Zubeldia, Aritz, Portu, Merino, Willian José, Januzja, Aihen, Moya, agnan, Guevara, Merquelanz, Gorosabel, Isak, Mon, Barrenetxea, Le Normand, Bautista, Lopez, Ayesa, Zubimendi, De Zarate. L'articolo ilsta.

