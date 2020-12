Real Madrid | Zidane | «Obiettivo raggiunto Spettacolo con il Gladbach»

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Zinedine, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia MoenchenZinedine, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchen. «Il nostroera questo, qualificarsi e farlo come primi perché era fondamentale. Oggi è stata una partita spettacolare dal primo minuto al 90esimo, l’abbiamo interpretato benissimo: credo che sia stata la migliore di tutta la stagione. Ma sono stato un giocatore anche io, so che è impossibile fare sempre così, noi ci proviamo ma di tanto in tanto è normale avere qualche calo. Sono molto contento per i giocatori, combatto quotidianamente insieme a loro e ci ...

ZZiliani : Real Madrid e Borussia Moenchengladbach amareggiati: ad averlo saputo prima, altro che biscotto: the e pasticcini. #InterShakhtar - GoalItalia : Le possibili avversarie dell'Atalanta agli ottavi #UCL ?????????????? Manchester City ?????????????? Chelsea ???? Bayern Monaco… - Eurosport_IT : INTER FUORI DALL'EUROPA ????? Non si sblocca la sfida di San Siro contro lo Shakhtar, agli ottavi passano Real Madri… - FcInterNewsit : Eurorivali - Real Madrid, Benzema: 'Volevamo dimostrare di essere i migliori' - havavtid : @90ordnasselA Ma cosa c’entra???? Chi ha regalato i due gol al Borussia all’andata? Chi al Real Madrid? Chi ha spre… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Il Real piega il Gladbach 2-0, ma i nerazzurri non vanno oltre allo 0-0 con lo Shakhtar. Conte ultimo nel girone ...Atalanta e Lazio, il rischio agli ottavi di finale è il Real Madrid: urna ridotta per Zidane che non può pescare le tre spagnole ...

Real Madrid CF | Official Website

Real Madrid official website with news, photos, videos and sale of tickets for the next matches. Experience of belonging to Real Madrid!

Real Madrid Club de Fútbol - Wikipedia

Il Real Madrid Club de Fútbol, conosciuto semplicemente come Real Madrid, è una società polisportiva spagnola con sede nella città di Madrid, nota soprattutto per la sua sezione calcistica.Fondata a Madrid il 6 marzo 1902 con la denominazione ufficiale di Madrid Club de Fútbol, si vide assegnare il titolo di Real nel 1920 dal re Alfonso XIII di Spagna, insieme alla nota corona a decorarne ...

Real Madrid CF | Web Oficial

Página web oficial del Real Madrid con noticias, fotos, videos y venta de entradas para los próximos partidos. La experiencia de pertenecer al Real Madrid!