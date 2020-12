Real Madrid-Borussia Mönchengladbach: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Real Madrid ospita il Borussia Mönchengladbach a Valdebebas. La squadra di Zidane, vincendo, riuscirebbe a passare agli ottavi di Champions League da prima classificata nel girone B. Con un pari avanti tutte e due le squadre, ma i tedeschi chiuderebbero da leader del girone. Zidane recupera Sergio Ramos al centro della difesa dal primo minuto, ma non Carvajal. Rose schiera il solito 4-2-3-1 con Embolo, Stindl e Marcus Thuram a supporto di Plea. Real Madrid (4-3-3) – Courtois; Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrigo, Benzema, Vinicius Junior All.: Zidane Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Hinter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Embolo, Stindl, Thuram; Plea. All.: Rose Foto: Twitter Uefa Champions ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilospita ila Valdebebas. La squadra di Zidane, vincendo, riuscirebbe a passare agli ottavi di Champions League da prima classificata nel girone B. Con un pari avanti tutte e due le squadre, ma i tedeschi chiuderebbero da leader del girone. Zidane recupera Sergio Ramos al centro della difesa dal primo minuto, ma non Carvajal. Rose schiera il solito 4-2-3-1 con Embolo, Stindl e Marcus Thuram a supporto di Plea.(4-3-3) – Courtois; Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrigo, Benzema, Vinicius Junior All.: Zidane(4-2-3-1): Sommer; Lainer, Hinter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Embolo, Stindl, Thuram; Plea. All.: Rose Foto: Twitter Uefa Champions ...

