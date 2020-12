Razzismo in Champions | i giocatori abbandonano il campo

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Clamoroso in Champions. Il razzismo torna a far parlare di sé nella competizione più prestigiosa del calcio europeo. Macchiata una serata che doveva essere come tante e invece segna una svolta epocale. L’insulto razzista di un assistente dell’arbitro scatena il putiferio e le due squadre – di comune accordo – lasciano il campo a partita in corso.