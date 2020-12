Rania di Giordania e famiglia | la cartolina di auguri del 2020 | «Distanti | ma vicini al cuore»

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Quest’anno, anche rispettando la distanza, abbiamo tutti tenuto le persone care un po’ più vicine nei nostri cuori». In vista di un Natale in epoca Covid, Rania di Giordania pubblica sulla sua seguitissima pagina Instagram – oltre sei milioni di follower – una splendida foto insieme al marito – il sovrano Abdallah II – e i quattro figli, Hussein, Iman, Salma e Hashem: «Prego per la salute e la felicità di tutti».

