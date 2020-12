Raimondo Todaro scarica Elisa Isoardi, una nuova donna nella sua vita (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Raimondo Todaro scarica Elisa Isoardi, sembra proprio che il ballerino siciliano abbia iniziato un nuova relazione con un volto conosciuto di Rai Uno. foto facebookDopo il loro percorso di Ballando con le stelle senza non pochi problemi, in molti erano pronti a scommettere che da li a poco sarebbero usciti allo scoperto con la loro relazione, ma pare proprio che il tutto si sia concluso con un niente di fatto. Tra conferme e smentite, pare che tra il ballerino e la conduttrice ci sia stata solo una bella amicizia e un feeling davvero particolare che però non ha avuto un seguito, a differenza di due dei ballerini di questa edizione che proprio ieri hanno ufficializzato la loro relazione, si tratta di Marco De Angelis e Lucrezia Lando. Detto questo, è notizia di pochi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020), sembra proprio che il ballerino siciliano abbia iniziato unrelazione con un volto conosciuto di Rai Uno. foto facebookDopo il loro percorso di Ballando con le stelle senza non pochi problemi, in molti erano pronti a scommettere che da li a poco sarebbero usciti allo scoperto con la loro relazione, ma pare proprio che il tutto si sia concluso con un niente di fatto. Tra conferme e smentite, pare che tra il ballerino e la conduttrice ci sia stata solo una bella amicizia e un feeling davvero particolare che però non ha avuto un seguito, a differenza di due dei ballerini di questa edizione che proprio ieri hanno ufficializzato la loro relazione, si tratta di Marco De Angelis e Lucrezia Lando. Detto questo, è notizia di pochi ...

