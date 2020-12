Quanto Renzi twittava contro i veti inaccettabili dei «piccoli partiti» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La dinamica è sempre la stessa: quando si è un pesce grande ci si comporta da ‘bulli’ contro i piccoli. Quando, invece, si diventa pesce piccolo, si pretende (giustamente e legittimamente) che la propria voce abbia un peso specifico non indifferente. Ed è la storia del leader di Italia Viva sul Recovery Fund e il suo ultimatum (l’ennesimo dall’inizio della maggioranza giallorossa) sulla task force decisa da Conte per la gestione dei 209 miliardi. Matteo Renzi sui veti dei piccoli partiti (come lo è ora, a livello sondaggistico ed elettorale IV) era molto deciso e caustico nel 2017. LEGGI ANCHE > L’acceso confronto Gruber-Boschi a Otto e mezzo divide la rete Era il 31 maggio del 2017 e Matteo Renzi era stato da pochi giorni rieletto segretario del Partito ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La dinamica è sempre la stessa: quando si è un pesce grande ci si comporta da ‘bulli’. Quando, invece, si diventa pesce piccolo, si pretende (giustamente e legittimamente) che la propria voce abbia un peso specifico non indifferente. Ed è la storia del leader di Italia Viva sul Recovery Fund e il suo ultimatum (l’ennesimo dall’inizio della maggioranza giallorossa) sulla task force decisa da Conte per la gestione dei 209 miliardi. Matteosuidei(come lo è ora, a livello sondaggistico ed elettorale IV) era molto deciso e caustico nel 2017. LEGGI ANCHE > L’acceso confronto Gruber-Boschi a Otto e mezzo divide la rete Era il 31 maggio del 2017 e Matteoera stato da pochi giorni rieletto segretario del Partito ...

