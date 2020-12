Puglia | migliora la qualità dell' aria | presentato il rapporto Arpa

monica_perico : RT @Antonio_Caramia: #COVID19 focus #Puglia ??Aumentano i ricoveri ??Diminuiscono le TI ??Tasso di positivi su casi testati 93,4% Su base set… - Roberto1978 : @ilgiovanerajah Migliora in nottata ... domani è discreto anche se ci sara una spiccata variabilità per L'immacolat… - pvsassone : RT @Antonio_Caramia: #COVID19 focus #Puglia ??Aumentano i ricoveri ??Diminuiscono le TI ??Tasso di positivi su casi testati 93,4% Su base set… - Nicola_Firenze : RT @Antonio_Caramia: #COVID19 focus #Puglia ??Aumentano i ricoveri ??Diminuiscono le TI ??Tasso di positivi su casi testati 93,4% Su base set… - manginobrioches : RT @Antonio_Caramia: #COVID19 focus #Puglia ??Aumentano i ricoveri ??Diminuiscono le TI ??Tasso di positivi su casi testati 93,4% Su base set… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia migliora

La Gazzetta del Mezzogiorno

FRANCESCO LOIACONO - In Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 102-93 fuori casa contro i russi del Khimki Mosca. Primo quarto, Tarczewski 12-8 per i lombardi. Jerebko tiene in partita i ru ...Scende al 38% il numero delle terapie intensive occupate in Italia da pazienti Covid, ancora l'8% oltre la soglia di allerta. Migliora anche la situazione nei reparti di medicina, dove calano al 45% i ...